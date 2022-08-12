الأزمة السياسية العراقية: لا حل الا بالحوار والرجوع الى الدستور 

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فهد الجبوري || القوى السياسية العراقية بمختلف توجهاتها اخرجت اليوم جماهيرها الى الشارع في العاصمة بغداد وفي عدة محافظات ، وقد مرت والحمد لله بسلام ، ولم يحدث اي احتكاك بين المتظاهرين . وهذه علامة جيدة على أن كل القوى حريصة على السلم الأهلي ، والأمن الداخلي . وقد كفل الدستور العراقي للجميع حرية التعبير ، وحق التظاهر السلمي ، شريطة أن لا تقع تجاوزات على المال العام ، وعلى مؤسسات الدولة وهيبتها ، وكذلك احترام قوات الأمن المكلفة بواجبها في حفظ الأمن وحماية المتظاهرين . وقد سعى كل طرف الى إيصال صوته ورسالته بالطرق والوسائل التي يعتبرها مناسبة ، والشعارات التي رددتها جماهير القوى السياسية يبدو أنها متقاربة وهي تطالب بما يلي : ١-ضرورة اجراء الإصلاح وهو مطلب شعبي عام ٢- احترام الدستور ، ومؤسسة القضاء ، وهيبة الدولة ٣- اجراء الانتخابات المبكرة ، وهو مطلب تتفق عليه تقريبا جميع القوى السياسية ولعل الاتفاق على الانتخابات المبكرة يمثل في الظروف الراهنة المخرج المناسب من حالة الانسداد السياسي ، وفشل القوى في الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة. ولكن هناك بعض التباين والأختلاف في وجهات النظر حول الطريقة التي سوف تنظم وتجري بها تلك الانتخابات . وتكمن طبيعة هذا الاختلاف في ان هناك طرفا يريد اجرائها عن طريق حل البرلمان الحالي ، والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية ، لتناط بها عملية التحضير وإجراء الانتخابات المبكرة . وفي مقابل ذلك ، هناك أطراف اخرى ترى أهمية الرجوع الى الدستور ، والتقيد بالإجراءات القانونية ، حفاظا على هيبة الدولة ومؤسساتها ، لذلك فإن الحوار بين القوى السياسية تحت سقف الدستور هو المخرج الوحيد من هذه الأزمة . وبما أن جميع الأطراف كلها ، ومن خلال ما يصدر عنها ، حريصة على ابقاء التظاهرات في إطار السلمية ، يصبح من غير المعقول ان تستمر تلك التظاهرات الى ما لانهاية ، وعليه يبقى الحوار والجلوس الى مائدة المفاوضات هو مطلب الأغلبية العظمى من الشعب العراقي التواق الى الأمن والاستقرار والحياة الحرة الكريمة .