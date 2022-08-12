عاجل : الإطار التنسيقي يعلن الاعتصام المفتوح
الأخبار

الأزمة السياسية العراقية: لا حل الا بالحوار والرجوع الى الدستور 

41 2022-08-12

  فهد الجبوري ||   القوى السياسية العراقية بمختلف توجهاتها اخرجت اليوم جماهيرها الى الشارع في العاصمة بغداد وفي عدة محافظات ، وقد مرت والحمد لله بسلام ، ولم يحدث اي احتكاك بين المتظاهرين .  وهذه علامة جيدة على أن كل القوى حريصة على السلم الأهلي ، والأمن الداخلي . وقد كفل الدستور العراقي للجميع حرية التعبير ، وحق التظاهر السلمي ، شريطة أن لا تقع تجاوزات على المال العام ، وعلى مؤسسات الدولة وهيبتها ، وكذلك احترام قوات الأمن المكلفة بواجبها في حفظ الأمن وحماية المتظاهرين . وقد سعى كل طرف الى إيصال صوته ورسالته بالطرق والوسائل التي يعتبرها مناسبة ، والشعارات التي رددتها جماهير القوى السياسية يبدو أنها متقاربة وهي تطالب بما يلي : ١-ضرورة اجراء الإصلاح وهو مطلب شعبي عام  ٢- احترام الدستور ، ومؤسسة القضاء ، وهيبة الدولة  ٣- اجراء الانتخابات المبكرة ، وهو مطلب تتفق عليه تقريبا جميع القوى السياسية  ولعل الاتفاق على الانتخابات المبكرة يمثل في الظروف الراهنة المخرج المناسب من حالة الانسداد السياسي ، وفشل القوى في الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة. ولكن هناك بعض التباين والأختلاف في وجهات النظر حول الطريقة التي سوف تنظم وتجري بها تلك الانتخابات .  وتكمن طبيعة هذا الاختلاف في ان هناك طرفا يريد اجرائها عن طريق حل البرلمان الحالي ، والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية ، لتناط بها عملية التحضير وإجراء الانتخابات المبكرة . وفي مقابل ذلك ، هناك أطراف اخرى ترى أهمية الرجوع الى الدستور ، والتقيد بالإجراءات القانونية ، حفاظا على هيبة الدولة ومؤسساتها ، لذلك فإن الحوار بين القوى السياسية تحت سقف الدستور هو المخرج الوحيد من هذه الأزمة . وبما أن جميع الأطراف كلها ، ومن خلال ما يصدر عنها ، حريصة على ابقاء التظاهرات في إطار السلمية ، يصبح من غير المعقول ان تستمر تلك التظاهرات الى ما لانهاية ، وعليه يبقى الحوار والجلوس الى مائدة المفاوضات هو مطلب الأغلبية العظمى من الشعب العراقي التواق الى الأمن والاستقرار والحياة الحرة الكريمة .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأزمة السياسية العراقية: لا حل الا بالحوار والرجوع الى الدستور 
باسم خشان مستغرباً من الصدر: يريد تغييراً جذرياً ولا ندري كيف؟
النائب عن الفتح علي الجمالي يعلن ثلاث لاءات : لا انتخابات مبكرة .... لا عودة لنواب التيار الصدري ... لا تجديدة الولاية للكاظمي
بالصور.. البدء بنصب خيم اعتصام الإطار التنسيقي على اسوار الخضراء
البيان الختامي لتظاهرات انصار الاطار التنسيقي (الشعب يحمي الدولة)
الإطار التنسيقي يعلن الاعتصام المفتوح
خبير قانوني يوضح الممرات القانونية لحل البرلمان
التربية توضح حقيقة صدور تعليمات جديدة بشأن الدور الثاني للسادس الاعدادي
الاتحاد الوطني يهدد بالانسحاب من حكومة كردستان
انصار الاطار التنسيقي في البصرة يخرجون في تظاهرات لدعم الشرعية ( تقرير مصور )
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك