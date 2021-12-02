تسجيل 50 إصابة بالمتحور "أوميكرون" في النرويج

قال مسؤولون في النرويج اليوم الخميس، إنه ما لا يقل عن 50 شخصا في العاصمة أوسلو أصيبوا بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وصرح المسؤولون، بأن الحالات مرتبطة بحفل أقامته مؤخرا إحدى الشركات بمناسبة عيد الميلاد في مطعم بالعاصمة.

وقالت بلدية أوسلو في بيان إنها تتوقع المزيد من الحالات.

ويحاول المسؤولون تتبع طرق انتقال الفيروس من الحفل، وقال المعهد النرويجي للصحة العامة إن المصابين يعيشون في أوسلو وبلديات محيطة.