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تصعيد ومقاطعة.. “جمعة الفرصة الأخيرة” تفتح السيناريوهات على كافة الاحتمالات


اعتبر المحلل السياسي , حسين الكناني, الخميس , دعوة اللجنة التحضيرية للتظاهراتِ والاعتصاماتِ الرافضةِ لنتائجِ الانتخاباتِ إلى “جمعة الفرصة الأخيرة” بحسب البيان بانها خطوة تصعيدية جديدة للضغط باتجاه عدم التسويف والنظر بكافة الطعون وإعادة العد والفرز اليدوي.

وقال الكناني في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” بيان اللجنة التحضيرية للتظاهراتِ والاعتصاماتِ الرافضةِ لنتائجِ الانتخاباتِ الداعي الى التظاهر يوم غد الجمعة والذي وصفها بـ ( جمعة الفرصة الأخيرة ) بيان تحذيري بعدم المماطلة والتسويف” .

وأضاف ان “التظاهرة الواسعة التي دعت لها اللجنة يوم غد الجمعة لا يعتبر التصعيد الأحير وانما هناك مرحلة تصعيدية أخرى”, مبينا أن “الخطوات اللاحقة ربما ستؤدي الى قرار بعدم الاعتراف بالانتخابات ومقاطعة العملية السياسية وهذا بالطبع يسؤدي الى انسداد سياسي”.

وأوضح الكناني ان “الضغوطات التصعيدية للمتظاهرين هي دعوة مباشرة للمحكمة الاتحادية بعدم التسويف والنظر بكافة الطعون وإعادة العد والفرز اليدوي” .

وكانت اللجنةُ التحضيريةُ للتظاهراتِ والاعتصاماتِ الرافضةِ لنتائجِ الانتخاباتِ أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تظاهراتٍ سلميةٍ قد تكون الأخيرة يوم غد الجمعة تحتَ عنوانِ (جمعةُ الفرصةِ الأخيرةِ) قبلَ بدء مرحلةً تصعيديّةً أخرى.

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