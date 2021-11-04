مبعوث بايدن يتدخل لإنهاء أزمة الاتحاد الوطني الكردستاني

كشف مصدر مطلع، الخميس، عن دخول مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك من أجل وساطة لإنهاء أزمة الاتحاد الوطني.

وقال المصدر إن “ماكغورك دخل على خط الوساطة بين الرئيسين المشتركين للحزب بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي”.

وأضاف المصدر، أن “وساطة ماكغورك تهدف لإبقاء الاوضاع على ماهي عليه وعدم تنفيذ لاقرار طرد جنكي وأقاربه من الاتحاد الوطني”.

وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني صوت في وقت سابق، على قرار طرد كلا من لاهور شيبخ جنكي و4 أعضاء آخرين في صفوف الاتحاد من الحزب.