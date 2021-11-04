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المحتجون على تزوير الانتخابات يعلنون عن “جمعة الفرصة الأخيرة”


أعلنت اللجنةُ التحضيريةُ للتظاهراتِ والاعتصاماتِ الرافضةِ لنتائجِ الانتخاباتِ، الخميس، عن تظاهراتٍ سلميةٍ قد تكون الأخيرة يوم غد الجمعة تحتَ عنوانِ (جمعةُ الفرصةِ الأخيرةِ) قبلَ بدء مرحلةً تصعيديّةً أخرى.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

صدق الله العلي العظيم.

إلى كلِّ أبناءِ شعبِنا العراقيِّ الأصيلِ الرافضِ للاحتلالِ والتطبيعِ والتزويرِ..

لا زالتْ مفوضيةُ الانتخاباتِ تمارسُ دورًا مشبوهًا بالتعاطي مع الطعونِ المقدَّمةِ والمعزَّزةِ بالأدلةِ والحجّةِ، ومستمرّةً بالتسويفِ والمماطلةِ في تلبيةِ مطالبِنا المشروعةِ والتي عبّرنا عنها بتظاهراتٍ واعتصاماتٍ كانت بمنتهى السلميةِ والحضاريةِ، ولأنّ المفوضيةَ بأدائِها المؤسفِ هذا قد فقدتْ حياديتَها وأمانتَها في أداءِ دورِها المطلوبِ منها قانونيًا وأخلاقيًا، فإنّنا نطالبُ مجلسَ القضاءِ الأعلى والمحكمةَ الاتحاديةَ الموقّرَةَ بالتدخلِ الفاعلِ لإنقاذِ البلادِ من خطورةِ ما تسبّبتْ به المفوضيةُ الفاقدةُ لأهليّتِها، كما نطلبُ من جماهيرِنا في محافظاتِ العراقِ كافةً للخروجِ بتظاهراتٍ سلميةٍ ربّما ستكونُ الأخيرةُ تحتَ عنوانِ (جمعةُ الفرصةِ الأخيرةِ) قبلَ أن نبدأَ مرحلةً تصعيديّةً أخرى من مراحلِ الاحتجاجِ للتعبيرِ عن مظلوميتِنا واستردادِ أصواتِنا المسروقةِ وإرداتِنا المنهوبةِ وحقوقِنا المضيّعة.

واللهُ وليُّ المؤمنين

اللجنةُ التحضيريةُ للتظاهراتِ والاعتصاماتِ الرافضةِ لنتائجِ الانتخاباتِ

الخميس 4/ 11/ 2021

الموافقُ ٢٨ /ربيع الاول لسنة ١٤٤٣هـ

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