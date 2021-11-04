ضبط جوازات ألمانية مزورة بحوزة مسافرين في مطار بغداد الدولي

أعلنت مديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، الخميس، ضبط جوازات مزوّرة في مطار بغداد الدولي.

وقالت المديرية في بيان إنه "تمكنت مفارز قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي من إلقاء القبض على 6 مسافرين كانوا يرومون السفر عبر الخطوط الجوية العراقية إلى ألمانيا، وقد قدموا جوازات ألمانية إلى ضباط جوازات مطار بغداد الدولي، الذين شكّوا بها وأرسلوها إلى مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات، والذين بدورهم اكدوا بأن الجوازات الالمانية مزورة وغير اصولية".

وتابعت، "واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وتمت إحالتهم إلى القضاء".