صحة ميسان: “عينات الفلافل” اظهرت خلوها من المسببات المرضية

اكدت دائرة صحة ميسان، اليوم الخميس، ان الفحوصات المختبرية التي اجريت على النماذج الغذائية اظهرت خلوها من المسببات المرضية الخاصة بالحالات الجرثومية والكيمياوية في المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة ميسان محمد الكناني في تصريح صحفي إن “الفحوصات المختبرية التي اجريت على النماذج الغذائية التي اخذت بعد يوم واحد من تناول المصابين للطعام تم فحصها في مختبرات دائرة صحة ميسان واظهرت خلوها من المسببات المرضية”.

وأضاف الكناني ان “عدد حالات التسمم وصلت الى 568 شخصاً خرج معظمهم بعد تلقيهم العلاجات اللازمة واكتسابهم الشفاء التام”، مشيرا الى انه “لم يبق سوى ثمان حالات تسمم تخضع للعلاج وللعناية الطبية اللازمة”.

ولفت الى ان “مستشفيات ميسان تمتلك كوادر صحية وادوية كافية وجاهزة لأي حالات تسمم او غيرها في المحافظة”، مبينا انه “لا يوجد أي تسمم وبائي او تلوث في مياه الشرب بالمحافظة”.

واكدت مديرية صحة ميسان، يوم الاحد الماضي، أن عشرات الاشخاص دخلوا المستشفى جراء تسمم غذائي أصابهم بعد شرائهم طعاما من متجر فلافل في مدينة العمارة( مركز محافظة ميسان )