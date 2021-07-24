تأملات على قيد الحلم ..!

حسن عبد الهادي العگيلي.

* أزمة العقل العربي./١

انحطاط الشخصية العربية بلغ حدا مهينا فحين ترى اوصال الأطفال مقطعة والدماء تشخب من اوداجهم عبر شاشات التلفزة في العراق اوسوريا واليمن

تسأل عن معتقداتهم ان كانوا شيعة او مسيح قبل ان تتفضل بالتعاطف معهم!! وتكمل تناول عشائها.

وربما كمن في داخلها شعور بالارتياح !!!ناتج عن اعتقادها ان في ذلك رضا الرب الذي تعبده!!!

وحين تسحل فلسطينية من شعرها يكفي ان ينظر العربي إلى باب داره فيراه مغلقا ليطمئن على نفسه!

* وهم القداسة/٢

بينهم ..

شخصهم ..

شكى إلى ربه منهم!!!!

لك الله يا رسول الله!!!

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (الفرقان 30)

* وهم القداسة/٣

قال كان أبو الجيش كثير اللواط بالخدم معجبا به مجترئا على اللّه عز وجل في ذلك وبلغ من أمره في اللواط بهم أنه دخل مع خدم له الحمام فأراد من واحد منهم الفاحشة فامتنع الخادم واستحيا من الخدم الذين معه في الحمام

فأمر أبو الجيش أن يدخل في دبره يد كرنيب غليظ مدور ففعل ذلك به فما زال الخادم يضطرب ويصيح في الحمام حتى مات.

تاريخ مدينة دمشق ج17/ص48 - تاريخ الإسلام ج21/ص173 - الوافي بالوفيات ج13/ص261

اما الذهبی قال فی ترجمة هذا الشخص

الملك أبو الجيش صاحب مصر والشام بعد والده سنة خمسين ومائتين. وولي الأمر سنة سبعين. كان جواداً ممدحاً، شجاعاً!!!!!

تاريخ الإسلام ج21/ص171

السؤال هو ماذا نقول للذهبي؟

فإنه اثبت الحادثة في صفحة 173 لكنه مدحه وبالغ بتحسين صورته في صفحة 171.

* وهم القداسة/٤

مراجعة التأريخ مطلب عقل.

احد أهم ركائز رواية الحديث في كتب (الصحاح)

روى 8930 حديث عن نبينا الكريم محمد بن عبدالله.

مدة صحبته للرسول 36 شهرا على اغلب كتب التأريخ.

يكون معدل الاحاديث التي سمعها من النبي يوميا! 248 حديث .

تقسيم عدد الاحاديث اليومية على 24ساعة(اليوم)

يكون 10،3 حديث بالساعة!!!!

وهم القداسة / كهنة المعبد

حين أقبلت السيدة العذراء تحمل وليدها كلمة الله ومعجزته المسيح في أحضانها

تجمع الفقراء من المؤمنين حولها يحملون اغصان الزيتون وعيونهم تفيض من الدمع يسبحون الله ويشكرونه على نعمته.

ولكن من وقف بوجهها ورماها بالبغي وطالب بقتلها ..هم (كبار علماء الهيكل)!!

أحذروا علماء السوء فأنهم سلبونا كل شي.