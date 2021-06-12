الكاظمي يسحب صلاحيات وزير الدفاع المتعلقة بالمناصب الأمنية

كشف مصدر مطلع، السبت، عن قيام رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بسحب صلاحيات وزير الدفاع جمعة عناد.

وقال المصدر إن ” الكاظمي قام بسحب جزء من صلاحيات وزير الدفاع جمعة عناد وذلك بعد تصريحاته الأخير بشأن القوات الأمنية والحشد الشعبي ومحاولة احداث الفرقة بينهما”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الكاظمي سحب صلاحيات الوزير المتعلقة بإسناد المناصب للقيادات الأمنية من رتبة عميد فما فوق”.

وكان وزير الدفاع جمعة عناد ادلى مؤخرا بتصريحات إعلامية بشأن الحشد الشعبي والقوات الأمنية اثارت موجة من الجدل والاستياء لما تضمنته من احداث فرقة بين القوات الأمنية.