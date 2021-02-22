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النائب عبد الامير التعيبان يكشف عن قيام محافظ ذي قار باقالة عدد من مسؤولي المحافظة لانه لم يدفعوا له اموالا له


قال النائب عن الفتح الشيخ عبد الامير التعيبان ان محافظ ذي قار المدعو ناظم الوائلي قد اقال مدير بلدية المحافظة لانه لم يدفع له اموالا مقابل المنصب الذي تسلمه

واوضح تعيبان في تغريدة له على تويتر اطلعت عليها وكالة انباء براثا ان محافظ ذي قار  قد اقال مدير البلدية لانه لم يدفع له مليار دينار مقابل منصبه فضلا عن 50 الف دولار شهريا 

واضاف الشيخ تعيبان ان محافظ ذي قار اقال ايضا مدير عام استثمار المحافظة ونائبه لانهما لم يدفعا له 250 الف دولار 

مشيرا الى ان الادهى من ذلك رئيسة هيئة الاستثمار في المحافظة وافقت على قرار المحافظ 

واكد النائب تعيبان ان محافظ ذي قار يستقوي بمستشاري رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت الذي يدعي النزاهة ومكافحة الفساد

مشيرا الى ان مشرق عباس وكاظم السهلاني الناشط السابق الذي اقام الدنيا ولم يقعدها خلال الفتنة التشرينية والذي كان يقود التظاهرات في الناصرية لاقالة السيد عادل عبد المهدي هما اللذان يحميان ناظم الوائلي 

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