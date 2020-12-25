مصدر مطلع يكشف عن سبب انتشار عصائب اهل الحق في بغداد وقاسم الاعرجي يتدخل

كشف مصدر مطلع عن سبب انتشار عناصر حركة عصائب اهل الحق في بغداد واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان جهة امنية قامت باختطاف عنصرين من الحركة واقتادتهم الى جهة مجهولة من دون اي سبب يذكر

واضاف بعدها استنفرت الحركة عناصرها في منطقة الرصافة ببغداد فيما دعا الناطق العسكري باسم الحركة جواد الطليباوي الى ان يشمر عناصر الحركة سواعدهم ونشر تغريدة تقول

"يا اخوة قيس الاحرار ويا رجال ليث العصائب، ايها الاشداء شمروا عن سواعدكم واستعدوا للمنازلة الكبرى فوالله انتم رجالها، ويا صواريخ الحق اجهزي فقد حان وقتكِ"

لكن سرعان ما تدخل مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي لحل الاشكال الذي حصل ووعد باطلاق سراح المعتقلين في قبالة انسحاب عناصر الحركة من الشوارع والرجوع الى مقراتهم وهذا ما حصل حيث تم اطلاق سراح المعتقلين

واكد المصدر انه لا يعرف لحد الان سبب عملية الاعتقال