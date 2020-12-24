مصدر يكشف عن الوزير الذي جمد مكتب رئيس الوزراء صلاحياته

كشف مصدر سياسي خاص عن الوزير الذي جمدت صلاحياته من قبل مكتب رئيس الوزراء

واوضح المصدر ان الوزير هو وزير الداخلية عثمان الغانمي مشيرا الى ان مكتب الكاظمي قرر الغاء جميع قرارات الوزير الصادرة خلال الـ72 ساعة الماضية.

وكانت وثيقة قد نشرت تتضمن قيام مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي بـ"توبيخ" احد الوزراء.

وتضمنت الوثائق ان "مدير مكتب رئيس الوزراء وجه كتابا جمد فيه صلاحيه احد الوزراء واعتبر ان قراراته غير قانونية".

يذكر ان الغانمي مشهود له بالنزاهة والتفاني في عمله عندما كان رئيسا لاركان الجيش او حاليا كوزير للداخلية حيث قدم الكثير من الانجازات وبالتالي فان الرجل الناجح يحارب بشتى السبل