نائب مسيحي : حكومة كردستان غير ملتزمة بدفع ما بذمتها لغاية الان

اكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، السبت، ان حكومة اقليم كردستان لا تزال غير ملتزمة بدفع ما بذمتها من اموال النفط والمنافذ الحدودية.

وقال كنا في تصريح صحفي ان “الحكومة الحالية تنتهج نهج مالي واقتصادي خاطئ وهي قادرة على تأمين الرواتب دون إستثمار المنافذ المالية الاخرى”،

لافتا الى ان “اقليم كردستان لايزال غير متلزم بدفع ما بذمته من اموال لبيع النفط والمنافذ الحدودية والتي يمكن ان تغطي جزء من التزام الدولة”.

واضاف ان “البلاد تعاني من فساد مالي وادراي وتدهور اقتصادي كبير والحكومة تتصرف وتتعامل مع الازمة بوضع مستريح وهذا الامر غير صحيح”، مبينا ان “الشعور بالمسؤولية لا يوجد عند بعض النواب والمؤسسات الحكومية لمعالجة الازمة الراهنة”.

وبين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الخميس الماضي، ان الاقتراض سيضع مقدرات البلاد امام مخاطر اقتصادية وديون كبيرة.

واكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الخميس الماضي، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشلت بإدخال مجلس النواب في مواجهة مع المواطنين من خلال تأخير صرف الرواتب.