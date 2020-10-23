بوتين: هناك تعاف تدريجي في طلب المستهلكين في روسيا

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه تمت ملاحظة تعاف تدريجي في طلب المستهلكين في روسيا وذلك بعد تراجعه بسبب أزمة كورونا، ويترافق التعافي مع انخفاض مستمر في معدلات التضخم.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الجمعة بشأن الوضع الاقتصاد في البلاد، وخاصة في ظل أزمة كورونا وتداعياتها على الأنشطة الاقتصادية.

وقال الرئيس إن الأسعار مستقرة في روسيا، وإن معدلات التضخم كانت منتصف أكتوبر الجاري عند مستوى 3.9% على أساس سنوي.

وأضاف أن الخبراء يتوخون الحذر بشأن التوقعات الاقتصادية، وهم محقون في ذلك لأن منحى التعافي قد لا يكون مستداما في ظل أزمة كورونا.

وعن المهام الرئيسية للحكومة الروسية، اعتبر بوتين أن العمل على زيادة دخل المواطن الروسي وزيادة الوظائف يعدان من المهام الرئيسية للحكومة.

وقبل ذلك حسن البنك المركزي الروسي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري، وأصبح يتوقع أن يتراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي 4% - 5% في 2020 بعدما كان يتوقع تراجعا نسبته 4.5% - 5.5% بسبب أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.