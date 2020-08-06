عاجل : وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية
الأخبار

لبنان ضحية المؤامرات  


قاسم الغراوي||

 

نظرة للأحداث والفوضى التي اجتاحت الدول العربية تنبانا بمخطط واضح وهو تدمير العرب وتماسكهم وتقسيم بلدانهم وهو ليس بخافي عن الجميع وقد صدحت به مراكز الدراسات وتصريحات الرؤساء ومراكز الاستخبارات الدولية وحتى المؤتمرات.

بدأ طرح مفهوم الفوضى الخلاقة في منطقة الشرق الأوسط في حكم بوش الابن ولايمكن لعاقل ان يتيقن بأن يكون نتاج الفوضى هو أجواء واوضاع إيجابية وسليمة لنتاج ديمقراطية تؤمن بالإنسان وتحاكي حريته وتحافظ على كرامته وسلامة البلاد دون تدخل خارجي.

ماحدث في لبنان انفجار يشبه قنبلة نووية ولكن ضمن معايير اقل تأثير من حيث الوزن والمواصفات والكميات المستخدمة في التفجير،

ومهما كانت نوع التحليلات والمسببات لهذا الانفجار ومن المتهم في ذلك نتفق ان الذي حصل شكل تأثيرا كبيرآ على لبنان وعلى اقتصاده في ظل ظروف صعبه يمر بها وضائقة مالية خانقة إضافة إلى الأثر النفسي على المواطن وتأثير ذلك على الطبقة السياسية التي تحكم البلاد بالتوافق ، واشكالية خطابها الوطني في ظل هذه الأحداث واحداث اخرى مرت بها لبنان من اغتيال الحريري وعماد مغنية مرورا بحرب 2‪006التي خاضعا حزب الله ضد الكيان الصهيوني حيث تشظى الخطاب الوطني وانقسمت الكتل السياسية تجاه الأحداث.

من متابعتنا لتصريحات المسؤولين اللبنانيين وتاريخ وجود هذه المواد المتفجرة في ميناء لبنان منذ عام 2‪014 والحديث عن هذه الشحنات التي تم إيقافها والاشكاليات التي رافقتها ومن ثم تخزينها (ونحن لسنا بصدد ذلك السرد) نقول ان هذا التفجير لابد أن يكون بفعل فاعل مع وجود المادة المدمرة.

فلو أخذنا بأسباب اخرى مثلا ان الحرارة أثرت وقد يكون هذا جزء من الاسباب او ان طريقة التخزين ليست مثالية لكن بالنتيجة فإن نترات الامونيوم وكميات تصل إلى 2‪50 طن تقريبا حسب وصف الخبراء تحتاج إلى اسباب تساعدها على الانفجار كتوليد شرارة او صعقة، هذا اولا

اما السبب الثاني فنعتقد ان الخزن لمدة اربع سنوات يوحي لنا غض النظر عن إنهاء القضية فانونيا بإن الموادالمتفجرة

(المفروض) في وضع امن بدليل بقاءها اربع سنوات دون مشاكل.

ومما يدعم توقعنا ان هناك ايدي خفية هو نشاط المخابرات الإسرائيلية في لبنان وانها تبحث دائما عن فجوة او تحاول الحصول على معلومة إستخبارية تسخرها لخدمتها في النيل من حزب الله او ارباكه او محاولة اتهامه من الداخل وتاليب الرأي العام أو تحطيم لبنان لانها محور المقاومة التي يشكل خطرآ عليها.

السبب الثالث الذي يوحي لنا ذلك هو  أن العدو الصهيوني يستطيع أن يحلق بالطيران الحربي في أجواء لبنان ويقصف سوريا فما بالك بأنه يسير طائرات مسيرة وموجهة في سماء لبنان لأغراض التجسس والاستطلاع مستهدفا قيادات من حزب الله.

في تصريح لنتنياهو سابق نوه الى امكانية استخدام كل الوسائل المتاحة لتدمير لبنان ومع وجود العملاء والخونه وإمكانية التعاون في هذا المجال لتحقيق هذا الهدف.

السبب الاخير والمهم والذي يخدم امريكا والصهاينه ومن سار في ركبهم من عربان الخليج هو محاولة تركيع لبنان والتأثير على مواقفه الوطنية من خلال التاثير على اقتصاده وتدمير موانئه وتحويل خط الملاحة الى حيفا في إسرائيل هذا من جهة ومن جهة اخرى الضغط على حزب الله من الداخل لنزع سلاح المقاومة باعتبار ان هذا هدف امريكا واسرائيل لحماية امن إسرائيل

ومما يدعم تحليلنا هو تصريح بومبيو وزير الخارجية الامريكية في إحدى زياراته الاخيرة الى لبنان حيث اتهم حزب الله بالارهاب مؤكدا ان الحزب يهدد امن واستقرار لبنان وان على لبنان ان تختار بين الازدهار اوالخراب وهو رسالة واضحة. في حين رد جميع المسؤولين اللبنانيين في موقف واحد كل على حدة من وزير الخارجية الى رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية اللبناني بان حزب الله متمثلا في الحكومة اللبنانية وله قاعدة شعبية وان سلاحة هو ضد تهديدات إسرائيل المستمرة على الحدود.

الان اكتملت الصورة في ربط سلسلة الأحداث والمواقف لتعطي لنا نتيجة واحده هي من المستفيد ومن الذي يسعى لخراب لبنان وتدميره.

اكثر الشعوب العربية تضامنا وتأثيرا بما حصل للبنان هو العراق وهو الشعب الذي يشعر بهذا الألم والحزن نتيجة لما عاناه من قتل وتفجير من القاعدة وداعش ولان لبنان تستحق وقفة مشرفة لمساعدتها والوقوف الى جانبها في هذه الظروف الاستثنائية.

لبنان قصة مقاومة ومواقف وطنية لن تحيد وحزب الله العلامة البارزة في ظل التهاون والتراجع والخيانة والتطبيع العربي وستنهض لبنان مرة أخرى ابية عزيزة وشامخة مرة أخرى وكما غنت لها فيروز؛

انا جئت من لبنان من وطن

ان لاعبته الريح تنكسر

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان ضحية المؤامرات  
وفاة سياسي تركماني مرشح لحقيبة وزارية في حكومة الكاظمي
اعتقال عدد من المتهمين بعد نشرهم فيديو تهديد لاحد المنتسبين في البصرة
شرطة بابل تنفي تعرض ساحات التظاهر إلى هجوم من قبل مسلحين
نائب يحذر من صفحات الكترونية تدعي تسليف واقراض الموظفين
الأعرجي: العراق يرغب باستمرار العمل مع البعثة الاستشارية للاتحاد الأوربي
وزير الداخلية يوجه بإعادة تنظيم قوات حفظ النظام
العراق يعلن عن الموقف الوبائي بشأن كورونا لليوم الاربعاء
قوات الحشد الشعبي تعثر على مخزن للصواريخ والقاذفات بعملية أمنية شمال شرق بعقوبة
الحشد الشعبي يكشف عن تشكيل غرفة “استخبارات مشتركة” في 3 محافظات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.35
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك