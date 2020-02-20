اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن منع دخول المسافرين الإيرانيين من كافة المنافذ الحدودية، فيما شددت على إخضاع العراقيين العائدين من إيران لإجراءات وزارة الصحة العراقية.

وقالت الهيئة في بيان ان "رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي شارك في الاجتماع الخاص للجنة الأمر الديواني (55) لعام 2020 والمعني بالاجراءات المتخذة لمكافحة انتشار مرض فيروس كورونا".

واضافت ان "الإجتماع عقد برئاسة وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية (مديرية الأحوال المدنية والجوازت،وزارة الدفاع/مديرية الأمور الطبية العسكرية، دائرة العلاقات/جهاز المخابرات، وكيل وزارة الخارجية، دائرة العلاقات والإعلام/وزارة الداخلية، مستشار وزارة الزراعة، وزارة النقل ، سلطة الطيران المدني، الخطوط الجوية العراقية، علاقات قناة العراقية الإخبارية، دائرة الصحة العامة/وزارة الصحة)".

وتابعت ان "الاجتماع ناقش الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتنسيق الجهود المشتركة لإتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي لهذا المرض"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ جملة من القرارات منها منع دخول المسافرين الإيرانيين لمدة ثلاثة أيام من كافة المنافذ الحدودية ويستثنى من الدخول المسافرين العراقيين لحين الوقوف على اخر المستجدات وكذلك ضمان استمرارية دخول البضائع من كافة المنافذ الحدودية والتأكيد على إخضاع العراقيين العائدين من إيران لإجراءات وزارة الصحة العراقية".

جدير بالذكر أن هيئة المنافذ الحدودية وبتوجيه مباشر من رئيسها عمر الوائلي اتخذت سلسلة من التوجيهات وتطبيقها على أرض الواقع من تشكيل غرفة عمليات وطوارئ والإلتزام بقرارات الوزرات ذات العلاقة من تخصيص فرق طبية واستنفار الجهود للتصدي لهذا الوباء.