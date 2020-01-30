العراق يقرر القيام بالاعمال المشتركة مع التحالف الدولي ضد "داعش"الارهابي

اعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الخميس، عن القيام بالاعمال المشتركة مع التحالف الدولي ضد "داعش"الارهابي وتحديداً في مجال الاسناد الجوي.

وقال المكتب في بيان إنه "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الارهابية في مناطق عديدة من العراق ولاغرض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالاعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الاسناد الجوي".

وأضاف أن هذا الامر هو "حسب حاجة وقواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية لحين الاتفاق على شكل التعاون القادم بما يحقق سيادة العراق على ارضه واجوائه".