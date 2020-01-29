مصدر مطلع : اشخاص ينتمون لتيار الجكمة قاموا باعمال فوضى كبيرة في الكوت وتم اعتقال عدد منهم

افاد مصدر مطلع في محافظة واسط ان اعمال شغب اندلعت في المحافظة اليوم وقد شارك فيها اشخاص ينتمون لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم

واوضح المصدر ان مجموعة من مثيري الشغب قاموا برمي القوات الامنية بالحجارة الذين اصيبوا بجروح مختلفة كما قاموا بتهشيم زجاج المباني العامة والخاصة

مؤكدا ان القوات الامنية قد اعتقلت 30 شخصا منهم وقد اخذت افاداتهم في مراكز التحقيق وقد اعترفوا انهم ينتمون لتيار الحكمة وقد اتتهم الاوامر بالقيام بهذه الاعمال الفوضوية