هيئة الاعلام الاردنية تقرر وقف بث قناة دجلة لشهر واحد اعتباراً من اليوم

قررت هيئة الاعلام في الاردن، وقف بث قناة "دجلة" الفضائية لمدة شهر واحد، اعتباراً من اليوم الاثنين.

وبحسب وثيقة، صادرة من هيئة الاعلام الاردنية، موجهة إلى قناة "دجلة" تضمنت ابلاغها بوقف بثها لمدة شهر واحد، اعتباراً من اليوم الاثنين.

وذكرت الوثيقة الموقعة من المدير العام للهيئة، ذيب القرالة: "بالإشارة إلى كتابكم المتضمن تعهدكم بالالتزام أحكام المادة (8/ط) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 و البند السابع عشر من اتفاقية تجديد رخصة بث البرامج التلفزيونية بمختلف أنواعها بواسطة الأقمار الاصطناعية (السوائل) و تأكيدكم الالتزام بمضمونها وبعدم مخالفتها، وحيث أنكم لم تلتزموا بما تعهدتم به، أقرر وقف بث قناتكم الفضائية (دجلة) لمدة شهر واحد اعتبارا من اليوم الاثنين، لمخالفتها أحكام القانون".