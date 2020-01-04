وصول المرجع المفدى السيد محمد سعيد الحكيم الى العتبة العلوية بانتظار الشهداء القادة

افاد مراسل وكالة انباء براثا في محافظة النجف الاشرف ان المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله وصل الى مرقد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام .
واوضح المراسل ان المرجع المفدى قدم من اجل اداء الصلاة على جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد المجاهد القائد ابو مهدي المهندس وعلى جثمان الشهيد اللواء الحاج قاسم سليماني وبقية الشهداء الذين سقطوا جراء القصف الامريكي الجبان الغادر قرب مطار بغداد ليلة الجمعة
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