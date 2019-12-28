الشيخ جلال الدين الصغير : مشكلة وباقي الدول الاسلامية انه لا يسمح لهم ان يكونوا اقوياء

قال امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ان مشكلة العراق كما هي في باقي الدول الاسلامية انهم يسمح لهم بان يكونوا اقوياء ولا يسمح لهم ان يكونوا سادة على انفسهم

واوضح سماحته في خطبة صلاة الجمعة يوم امس ان العراق وصل الى درجة انه تحول خلال سنة الى قوة اقليمية كبيرة جدا بدات تؤثر على مسارات عالمية فكيف له ان يبقى سالما وكيف يمكن ان يسمح له ان يبقى قويا

واكد سماحته ان الاعداء سيتعاونون كثيرا من اجل ان يتفتت العراق ومن اجل ان لا يبقى لهذه القوة ما يمكن ان تتاثر بها قوى الاستكبار العالمي في المنطقة وفي العالم فالعراق ليس بلدا عاديا وليس بلدا سهلا بالنسبة للعالم واي حدث فيه تتاثر بسببه اوضاع اقليمية وعالمية كثيرة جدا