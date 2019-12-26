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مجاميع الجوكر الاجرامية تهدد اصحاب المحال التجارية في شارع السناتر بكربلاء بحرقها واصحابها : نحن بانتظاركم


افاد مراسل وكالة انباء براثا في محافظة كربلاء المقدسة ان مجاميع الجوكر الاجرامية ارسلت تهديدات الى اصحاب المحال التجارية في شارع السناتر وسط المدينة وتوعدتهم بحرق المحال في حال عدم اغلاقها , ولكن اصحاب المحال رفضوا ذلك وارسلوا بدورهم رسالة تقول نحن بانتظاركم . 

واوضح مراسلنا ان الوضع في شارع السناتر متأزم حاليا بعد التهديدات الصادرة من مجاميع الجوكر الاجرامية ومن تحالف معها من جهات سياسية تحاول ركوب موجة الاعمال الاجرامية

مشيرا ان هناك ما بين 30 الى 40 عنصرا من المجاميع الارهابية يتجمع بالقرب من جسر الضريبة وقد ارسلوا عناصر يجوبون المحال يطالبون اصحابها بوجوب اغلاقها والا مصيرها الحرق الا ان اصحاب المحال رفضوا ذلك وتجمعوا امام محالهم حاملين العصي والهراوات للدفاع عن انفسهم ووجهوا رسالة بليغة تقول لمجاميع الجوكر الجبانة نحن بانتظاركم 

اما بالنسبة الى القوات الامنية فيقول مراسلنا ان قوات من السوات تجوب شارع السناتر مؤكدا ان الوضع لحد الان مسيطر عليه 

من جانبهم قال احد اصحاب المحال التجارية انه لن يغلق محله على الرغم من التهديدات مؤكدا انها لن ترهبهم وسيبقون مرابطين في المنطقة مشيرا الى ان هذه المجاميع الاجرامية بدات بالهروب بعد ان وجدت اننا بانتظارهم وسلنقنهم درسا قاسيا لن ينسوه 

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مجاميع الجوكر الاجرامية تهدد اصحاب المحال التجارية في شارع السناتر بكربلاء بحرقها واصحابها : نحن بانتظاركم
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