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المرجعية الدينية تذكر بمساندتها للكتلة الأكبر وتؤكد: ليس للآخرين حق برفض مرشحها لرئاسة الوزراء


جددت المرجعية الدينية العليا، الأربعاء، مساندتها للكتلة النيابية الأكبر في اختيار رئيس الوزراء، فيما أكدت أنه ليس للآخرين حق برفض مرشح الكتلة الأكبر.

ونشر الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة بياناً  صدر من مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني بتاريخ (10/9/2018م الموافق ٢٩/ ذي الحجة/ ١٤٣٩هـ) بخصوص اختيار رئيس الوزراء".

وجاء في نص البيان "علق مصدر مقرب من المرجعية الدينية على ما ذكره بعض النواب في وسائل الاعلام من ان المرجعية سمّت عدداً من السياسيين ورفضت اختيار أي منهم لموقع رئاسة الوزراء قائلاً: إنّ هذا الخبر غير دقيق".

وأضاف "فان ترشيح رئيس مجلس الوزراء انما هو من صلاحيات الكتلة الاكبر بموجب الدستور وليس للآخرين رفض مرشحها، ومن هنا فان التعبير بالرفض لم يصدر من المرجعية الدينية، كما انها لم تسم اشخاصاً معينين لأي طرف بخصوصه، وانما ذكرت لمختلف الاطراف التي تواصلت معها -بصورة مباشرة او غير مباشرة – انها لا تؤيد رئيس الوزراء القادم اذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية بلا فرق بين الحزبيين منهم والمستقلين، لانّ معظم الشعب لم يعد لديه أمل في أي من هؤلاء في تحقيق ما يصبو اليه من تحسين الاوضاع ومكافحة الفساد".

وتابع البيان "فان تمّ اختيار وجه جديد يعرف بالكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم والتزم بالنقاط التي طرحت في خطبة الجمعة (١٣/ذي القعدة الموافق ٧/٢٧) كان بالامكان التواصل معه وتقديم النصح له فيما يتعلق بمصالح البلد والا استمرت المرجعية على نهجها في مقاطعة المسؤولين الحكوميين، كما انها ستبقى صوتاً للمحرومين تدافع عن حقوقهم وفق ما يتيسر لها".

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