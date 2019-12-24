نص المادة 15 من قانون الانتخابات بعد تمريرها من قبل البرلمان

تنشر وكالة انباء براثا اليوم الثلاثاء، نص المادة 15 من قانون الانتخابات بعد تمريرها خلال جلسة مجلس النواب اليوم.

وافاد مصدر نيابي من داخل مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، بتصويت البرلمان على المادة 15 من قانون الانتخابات.

وقال المصدر ان "مجلس النواب صوت على المادة 15 من قانون الانتخابات، الخاصة بالدوائر المتعددة داخل المحافظات، بعد جدل واسع اثارته هذه المادة بين مختلف القوى السياسية خصوصا الكردية منها".