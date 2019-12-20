الأخبار

لماذا تواجد عدد غفير فرحين بصلب هيثم ؟


 ◾محمد صادق الهاشمي

 

اغلب الذين كتبوا عن الحالة  الغريبة والظاهرة الاجتماعية وهي الانشراح الكبير للجمهور الذي كان يشاهد جسد هيثم رحمه الله وهم يلتقطون الصور له. وصفوا الشعب العراقي بالقساوة.

 وللاسف شن العديد الحملات  المولمة ضد الشعب العراقي وقيل فيه الكثير عن قساوته، الا ان الموكد ان الشعب العراقي حاله حال الشعوب فلا يوجد شعب دون ظواهر سلبية وايجابية.

وربما الشعب العراقي يمتاز بميزات من الكرم والاحترام والقيم تعد مثالا واضحا.

 هل نسيتم ان الشعب العراقي قدم فلذات اكباده في مقاومة صدام، وفي الاستجابة لفتوى المرجع السيستاني وفي مقاومة القاعدة وداعش وهل نسيتم الكرم وكلمة اهلا وسهلا التي يمتاز بها الشعب العراقي وكرمه في الاربعين الذي دخل في ذاكرة الشعوب.

 الحقيقة للتاريخ الذي حصل هو ما يلي :

اولا⭕ :  ان هذا التجمع مايلي : منهم من قتل احد أقاربه في  القناص بتاريخ 1-10-2019 وحينما قتل المظلوم هيثم وصلب كان الذين قتلوه اشاعوا انه احد افراد القناص فانهالت عليه الناس انتقاما.

ثانيا ⭕: بعد قتله وصلبه والعملية استغرقت ساعتين هرول الجوكر والبعثيين والقتلة والمنتقمين من السلم الاجتماعي والدواعش من المطعم التركي الى الساحة ينتظرون نزول رفاته الشريفة ليبالغوا في الاتقام منه وقد كشفت التحقيقات والصور عن البغايا والبعثيين والدواعش والمندسين الذين الذين كانوا هم اغلب المتواجدين.

ثالثا⭕ : اغلب الجوكرية الذين ذبحوا البري هيثم نعرفهم وتعرفت عليهم الاجهزة الامنية اما المتواجدين فان التحقيق اثبت انهم الدواعش والبعثيين.

⭕ ⭕ ⭕ ⭕ ⭕

يبقي الشعب العراقي شعب النخوة والغيرة والرحمة والكرم فلا يمكن أن ننسب اليه افعال البعثيين

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ قيس الخزعلي : اسرائيل تقود مشروعا لتقسيم العراق باموال اماراتية
لماذا تواجد عدد غفير فرحين بصلب هيثم ؟
الحشد الشعبي يعثر على وثائق وأدلة تخص ودائع “داعش” في الأنبار
الصحة تؤكد عدم وجود اي حالة انفلونزا وبائية في البلاد
الشيخ قيس الخزعلي يؤكد ان ترامب بعث برسالة الى السيد عبد المهدي يطالبه بنصف الاحتياطي النفطي
قوة من الجيش تصل ابي صيدا قادمة من بغداد
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يزور منزل الشهيد احمد المهنا شمال بغداد
شرطة كربلاء تعلن اعتقال مجموعة "فريق مكافحة الدوام" لقيامها بتهديد السلم والأمن
محكمة التمييز الاتحادية تبرئ رئيسة مؤسَّسة الشهداء بنقض كافة القرارات الصادرة بحقها
وزير الداخلية يوجه بتسهيل اجراءات منح السمات المتعددة للشركات الاستثمارية والنفطية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك