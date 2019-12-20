الشيخ قيس الخزعلي يؤكد ان ترامب بعث برسالة الى السيد عبد المهدي يطالبه بنصف الاحتياطي النفطي

اكد الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعث برسالة عبر وسطاء الى رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يدعوه الى التنازل عن نصف الاحتياطي النفطي العراقي مقابل ما اسماه باعادة اعمار العراق وايقاف التظاهرات

وقال الشيخ الخزعلي في حديث لقناة الجزيرة الفضائية ان ترامب قال في رسالته الى السيد عادل عبد المهدي " انت اذا توافق على تسليم الولايات المتحدة الامريكية نصف احتياطي النفط العراقي فانا اتعهد باعادة اعمار العراق "

واضاف الشيخ الخزعلي ان ترامب يفكر بعقلية يريد النفط وهو قال في مؤتمره الانتخابي انا ساتي واخذ النفط العراقي كاملا وانشيء شركات امنية تحفظ هذا الامر " واشار الشيخ الخزعلي ان رئيس الوزراء العراقي رفض هذا العرض جملة وتفصيلا وهو الان يدفع ثمن حفاظه على سيادة وامن العراق

وكانت وكالة انباء براثا قد نشرت تقريرا بتاريخ 11/ 12 / 2019 نقلا عن مصدر مطلع ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ابلغ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي انه بسينهي التظاهرات الحالية في العراق .مقابل اعطاء نصف الاحتياطي النفطي العراقي لامريكا , ولكن عبد المهدي رفض رفضا قاطعا .

واوضح المصدر ان عبد المهدي تسلم رسالة من ترامب يطلب فيها اعطاء نصف الاحتياطي النفطي للعراق مقابل انهاء التظاهرات الجارية في العراقي مشيرا الى ان الطلب الامريكي جوبه بالرفض القاطع .

وقال المصدر ان هذا الموقف يشير بشكل واضح وجلي ان الامريكان هم وراء التخريب والفوضى والقتل الذي حصل خلال التظاهرات حيث يعتبر ورقة ضغط على الحكومة العراقية للانسياق وراء الاجندات الطامعة بالعراق .

واضاف استطيع ان اقول ان المطالب المشروعة التي رفعت في ساحات التظاهر قد اختطفت من قبل الامريكان وارسلوا مرتزقتهم من ذوي النفوس الضعيفة وكذلك العصابات الاجرامية ليعيثوا فسادا في العراق