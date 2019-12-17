مجموعة من المراهقين المنفلتين يجوبون عدد من مدارس كربلاء ويغلقونها تحت وقع التهديد

افاد مراسل وكالة انباء براثا ان مجموعة من المراهقين المنفلتين هاجموا عدد من المدارس في محافظة كربلاء وامروا الكوادر التدريسية باخراج الطلاب منها تحت وقع التهديد والوعيد والسباب والشتم .

واوضح مراسلنا ان عدد من مدارس الابتدائية والثانوية تعرضت لهجوم شنه هؤلاء المراهقين وكانوا يركبون دراجات نارية وما يسمى بالتوكتوك حاملين معهم مكانس لتنظيف الشوارع هددوا خلالها مدراء المدارس والكوادر التدريسية وتجاوزا عليهم بالفاظ بذيئة ومنعوهم من الدوام وطردوا الطلاب منها

مشيرا ان سيارات الشرطة المرابطة امام المدارس لم تحرك ساكنا ولم تمنع هؤلاء المراهقين وما قاموا من به تجاوزات وقحة على الكوادر التدريسية