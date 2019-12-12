مصدر مطلع : كان هتاك تواجد امني اثناء عملية قتل الشاب في ساحة الوثبة ولكن لم يفعلوا اي شيء

افاد مصدر امني مطلع ان عددا من ضباط وزارة الداخلية كانوا متواجدين اثناء ارتكاب الجريمة البشعة قامت بها مجموعة من المتظاهرين الذين يدعون انهم سلميين ولكنهم لم يمنعوا حصول الجريمة

واوضح المصدر ان هناك لقطات تشير الى وجود عدد من الضباط والمنتسبين في مكان الجريمة وكانوا يهمون بالانسحاب من مكان الجريمة ولم يمنعوا حصولها

ودعا المصدر الى اعتقال هؤلاء الضباط والمنتسبين والتحقيق معهم لتقاعسهم عن اداء عملهم في حماية المواطنين