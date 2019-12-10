تظاهرات حاشدة في اربيل واصابة احد المتظاهرين

افاد مصدر صحفي اليوم ان تظاهرات انطلقت في محافظة اربيل بكردستان العراق

وظهرت لقطات تبين اصابة احد المتظاهرين بجروح على وقع اطلاق رصاص كثيف على جموع المتظاهرين واوضح المصدر ان المتظاهرين نددوا بالفساد المستشري في اقليم كردستان مطالبين بمحاكمة جميع الفاسدين .

واكد المصدر ان الاعلام العربي والعالمي غائب عن تغطية هذه التظاهرات مستغربا من عدم نشره خبر هذه التظاهرات بينما الاضواء مسلطة على تظاهرات الجنوب ووسط العراق فضلا عن بغداد