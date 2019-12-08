آلا طالباني تتحدث عن فرض رئيس وزراء من الخارج

قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية الا طالباني ان رئيس الوزراء المقبل سيتم فرضه من الخارج مشيرة الى انه سيكون على النمط الغربي .

واوضحت طالباني في تصريح صحفي ، إن "المجتمع الدولي لم يعد يقف مكتوف الأيدي حيال ما يجري في العراق، وقد بدأت مؤشرات ذلك خلال اليومين الأخيرين".

وأشارت إلى أن "دولاً مثل بريطانيا وفرنسا دعت إلى محاسبة الجهات المسؤولة عن قتل المتظاهرين السلميين في بغداد، بالإضافة إلى ما أعلنه سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، وهو أمر يتزامن مع التصعيد الأميركي الأخير، فضلاً عن تقرير الأمم المتحدة الذي كان صدمة بحد ذاته".

وتوقعت طالباني، أن "يكون هناك عنف أكبر خلال الفترة المقبلة"، مشيرة إلى أن "كل المؤشرات تؤكد أن رئيس الوزراء المقبل سيتم فرضه من الخارج، لكن الغربي هذه المرة".