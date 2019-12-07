محاولات جديدة لتسقيط الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي من خلال نشر بيانات مزورة باسمه

تعمل جماعات "الجوكر" بكل طاقتها وقدرتها على خلق بلبلة في الشارع العراقي، وإشعال نار الفتنة بين مكونات الشعب الواحد بطرق وأساليب مختلفة، كان أخرها نشر تغريده مزيفة للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي.

وتظهر التغريده المزيفة التي أشاعتها عصابات الجوكر، بأن سماحة الشيخ الخزعلي يهدد متظاهري السنك وساحة التحرير، ويسعى لتطهير مراب السنك منهم.

وفي الحقيقة وعقب حادثة استهداف المتظاهرين من قبل مسلحين مجهولين يوم أمس في منطقة "السنك"، غرد الأمين العام للعصائب، قائلًا: "الصدام المسلح امر مرفوض، الصحيح هو انسحاب كل المسلحين وترك المجال للأجهزة الأمنية بملئ المكان وفرض سيطرتها على الأوضاع".

وأضاف الشيخ الخزعلي: " طاعة المرجعية الدينية امر واجب ولا سلاح الا سلاح الدولة وحذار من الفتنة الداخلية".

الشعب العراقي بات يعي ويدرك جيدًا ما تسعى له عصابات الجوكر التي تعمل على حرف المسار السلمي للتظاهرات، ومن ثم إدخال البلاد في نفق مظلم، والذهاب إلى ما لا تحمد عقباه.

ادناه صورة من تغريدة الشيخ الصحيحة:

ادناه صورة من التغريدة المزيفة: