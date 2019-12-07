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مصدر امني يستغرب ما حصل يوم امس في ساحة الخلاني


استغرب مصدر امني ما حصل في ساحة الخلاني يوم امس والذي اسفر عدد كبير من الضحايا بين شهيد وجريح ,

واوضح المصدر ان استغرابه نابع عن ان جميع المداخل الى مناطق التظاهرات مغلقة كليا وخاضعة لسيطرة تامة من قبل جماعة القبعات الزرقاء وهم سرايا السلام سيما وان القوات الامنية بكافة اجهزتها لا يمكن لها ان تدخل الى هذه المنطقة فكيف دخل المسلحون بسياراتهم الى هذه المنطقة التي فيها نقاط تفتيش عديدة . 

وقال ان مداخل ساحة التحرير, الخلاني, والوثبة, وجسور (الجمهورية, الاحرار, والسنك) ومدخل محمد القاسم, ومن جهة عبد القادر الكيلاني, كلها خاضعة لسيطرة تامة من قبل سرايا السلام (القبعات الزرقاء).

ورجح المصدر ان يكون هناك خلاف داخلي حصل تخلله اطلاق نار بين طرفين  راح ضحيته عدد كبير من الشهداء والجرحى 

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