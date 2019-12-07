مصدر امني مطلع : الهجوم المزعوم في الحانة لم يكن طيارة مسيرة

افاد مصدر امني مطلع ان الحادث المزعوم الذي وقع في منطقة الحنانة بمحافظة النجف لم يكن طائرة مسيرة ,

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان الاجهزة الامنية اكدت عدم وجود اي تحليق لطائرة مسيرة فوق منزل مقتدى الصدر في منطقة الحنانة او قامت بالاعتداء على منزله

مشيرا الى ان الذي حصل ان قنبلة صوتية تم تفجيرها من قبل احد اعضاء التيار الصدري بالقرب من منزل الصدر للايحاء ان الاخير مستهدف كونه يقف مع المتظاهرين بينما الكل يعرف ان الصدر يدرس حاليا في مدينة قم المقدسة

واكد المصدر ان المعلومات الاستخباراتية تفيد ان سيارة سمند بيضاء اللون رقم بابل يقودها اثنين من اعضاء التيار الصدري قاموا بادخال القنبلة الصوتية ومن ثم تفجيرها