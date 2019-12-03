مصدر مطلع : التعرف على من ادعى انه كان مختطفا في مرقد شهيد المحراب وتبين انه من اهل الانبار

تم التعرف على من ادعى انه كان مختطف في مرقد الحكيم وتبين انه من الانبار وقد كان من ضمن شباب تم رعايتهم من قبل القوات الامريكية ( المارينز ) والصورة من موقع قوات المشاة الامريكية .

وجاء في الخبر الامريكي : انضم حوالي 3000 طفل في سن المدرسة من مختلف الأحياء في الرمادي مؤخرًا إلى مؤتمر شباب الرمادي الافتتاحي للمدينة .. الخ استضاف المسؤولون في المدينة ، بالتعاون مع فريق إعادة إعمار المحافظات المضمن - الرمادي والكتيبة الأولى ، الفوج البحري التاسع ، الفريق القتالي الأول ، المؤتمر في نادي جنوب الرمادي الأوليمبي الداخلي 21-24 يوليو للمساعدة في تحسين مستقبل الأطفال.. الخ

وقالت العقيد في سلاح الجو ماري آن بي أنتي أمبرجي ، زعيمة الشؤون الاجتماعية لفريق إعادة التأهيل الإقليمي في الرمادي: "كان الهدف من المؤتمر الذي استمر أربعة أيام هو تعزيز قدرات الشباب"..

وكانت مواقع وفضائيات بعثية واخرى تابعة لال سعود والامريكان قد روجت ان هناك مختطفين داخل مجمع شهيد المحراب ويحاول المتظاهرون اخراجهم من هذا المجمع وتبين فيما بعد زيف ادعاءهم الرخيص