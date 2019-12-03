الأخبار

مصدر مطلع : التعرف على من ادعى انه كان مختطفا في مرقد شهيد المحراب وتبين انه من اهل الانبار


تم التعرف على من ادعى انه كان مختطف في مرقد الحكيم وتبين انه من الانبار وقد كان من ضمن شباب تم رعايتهم من قبل القوات الامريكية ( المارينز ) والصورة من موقع قوات المشاة الامريكية . 

وجاء في الخبر الامريكي :  انضم حوالي 3000 طفل في سن المدرسة من مختلف الأحياء في الرمادي مؤخرًا إلى مؤتمر شباب الرمادي الافتتاحي للمدينة .. الخ   استضاف المسؤولون في المدينة ، بالتعاون مع فريق إعادة إعمار المحافظات المضمن - الرمادي والكتيبة الأولى ، الفوج البحري التاسع ، الفريق القتالي الأول ، المؤتمر في نادي جنوب الرمادي الأوليمبي الداخلي 21-24 يوليو للمساعدة في تحسين مستقبل الأطفال.. الخ   

وقالت العقيد في سلاح الجو ماري آن بي أنتي أمبرجي ، زعيمة الشؤون الاجتماعية لفريق إعادة التأهيل الإقليمي في الرمادي: "كان الهدف من المؤتمر الذي استمر أربعة أيام هو تعزيز قدرات الشباب"..

وكانت مواقع وفضائيات بعثية واخرى تابعة لال سعود والامريكان قد روجت ان هناك مختطفين داخل مجمع شهيد المحراب ويحاول المتظاهرون اخراجهم من هذا المجمع وتبين فيما بعد زيف ادعاءهم الرخيص 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصدر مطلع : التعرف على من ادعى انه كان مختطفا في مرقد شهيد المحراب وتبين انه من اهل الانبار
وزير النفط: تمت مطالبتنا باحالة عقود ومناقصات احد الحقول لعشيرة معينة
حريق كبير بمخزن للدراجات النارية في بغداد
البرلمان يؤجل عقد جلسته الى اشعار اخر
سرايا عاشوراء تطالب محافظ النجف ورئيس كتلة النصر بكشف هوية المعتدين على ضريح الحكيم
عمليات بغداد: لا يوجد أي احتكاك مع المتظاهرين في عموم العاصمة
ادارة صفحة الشيخ جلال الدين الصغير وقنواته تصدر توضيحا مهما
طهران: شعبا العراق وسوريا هم من الحق الهزيمة بداعش بدعم من إيران وروسيا
مستشار لرئيس الجمهورية: بإمكان صالح تكليف أي شخصية لتشكيل الحكومة
مفوضية حقوق الإنسان تكشف نتائج تقرير زيارتها لمرقد شهيد المحراب
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.3
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك