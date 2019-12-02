أهالي كربلاء يشكلون لجاناً شعبية للمحافظة على الأمن

شكل اهالي كربلاء لجانا شعبية، مهمتها الحفاظ على أمن واستقرار المدينة ومنع الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.

اللجان نفذت عمليات تفتيش منعت خلالها حمل السكاكين والادوات الجارحة للحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم السماح للمندسين بحرفها عن مسارها.

واكد الأهالي أن هذه اللجان ستبقى مستمرة في عملها داخل التظاهرات لحين استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة وعودة الحياة الى طبيعتها.

وقال احد المتطوعين ان اللجان الشعبية انتشرت في كل المحافظة ابتداءا من حي النقيب وحي البلدية مرورا بحي الجمعية وعلى الجهة الاخرى منطقة حي العباس وشارع ميثم التمار الى منطقة سيد جودة

مؤكدا ان الوضع الامني مستقر ولم تحصل هناك اعمال حرق في المناطق كما ان بعض المندسين لم يتمكنوا من الدخول الى هذه الاطواق ليقوموا باعمالهم الدنيئة