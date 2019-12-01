بالفيديو .... عشائر الناصرية الابرار يهتفون لا امريكا ولا ال سعود الملعب للسيستاني الملعب

اقبل جباهكم ايها الابرار الاعزة واقبل اياديكم الكريمة بل اقبل افواهكم التي صدحت باسم الامام المفدى السيد علي السيستاني ( لا امريكا ولا ال سعود الملعب للسيستاني الملعب ) صدقتم والله ان الملعب للسيد المفدى .

ايها الاحبة لقد اثبتم انكم الابرار والخلص لمرجعيتكم , لقد اثبتم انكم عراقيون لقد ضربتم المثل بوحدتكم ومحبتكم واطاعتكم للامام المفدى السيد علي السيستاني ادام الله ظله الشريف .

وانا على يقين ان الفتنة سيقضى عليها ابتداءا من محافظتكم الكريمة رغم نزيف دم شهداءكم الذين سقطوا على ارض الناصرية البطلة . الى درجة حتى نسائكم الكريمة عملت طوقا لمنع المندسين من اقتحام مراكز الشرطة اي شعب انتم والله ثم والله اني لافتخر بكم

لقد صفعتم امريكا واذنابها صفعة لن ينسوها امد الدهر بعد الاموال الطائلة التي بذلوها من اجل افشاء الفتنة والفوضى في الناصرية تفاجاءت بصبركم واطاعتكم للمرجعية الدينية . حفظكم الله يا اهلنا في الناصرية ودرأ عنكم كل شر وكل مكروه انه سميع مجيب .

اترككم مع هذه اللقطات التي تجعل كل عراقي يشعر بالفخر والاباء وليمتد هذا الهتاف الى جميع محافظات العراق