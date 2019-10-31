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اقرا كلام اعداء الانسانية وفكر جيدا قبل ان تكون اداة بيدهم من حيث تعلم او لا تعلم
علي محسن راضي
91
2019-10-31
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