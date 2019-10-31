حزب الله: استقالة الحريري مضيعة للوقت والتدخل الأمريكي سبب الفوضى بلبنان

اعتبرت الكتلة البرلمانية لـ"حزب الله" اللبناني أن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري مضيعة للوقت، مشددة على أن "التدخل الأمريكي" في شؤون لبنان يمثل السبب الأساسي للفوضى فيه.

وأوضحت الكتلة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن استقالة الحريري "مضيعة للوقت اللازم لإجراء الإصلاحات" في البلاد، داعية الرئيس إلى إطلاق المشاورات مع القوى السياسية حول تشكيل حكومة جديدة.

وطالبت الأجهزة الأمنية والجيش بأداء مسؤولياتهما وحماية المواطنين ومنع التعرض لهم، داعية مصرف لبنان إلى اتخاذ كل الإجراءات لعدم خروج الوضع المالي عن السيطرة.

واتهمت كتلة "حزب الله" الولايات المتحدة بالوقوف وراء الاضطرابات التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن، قائلة إن "التدخل الأمريكي هو السبب الرئيس للفوضى المنتشرة" في البلاد.

وأدان "حزب الله" عبر البيان ما وصفه بتدخلات الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية في لبنان والدول الأخرى.

وقدم رئيس الوزراء اللبناني، يوم 29 أكتوبر، استقالته للرئيس اللبناني ميشال عون بعد ما اعتبره أنه "الوصول إلى طريق مسدود" في تسوية الأوضاع داخل البلاد على خلفية مظاهرات واسعة تعم لبنان منذ 17 أكتوبر الحالي ضد السياسات الاقتصادية للسلطات.

وقال الحريري إن هذا القرار تم اتخاذه استجابة لمطالب المحتجين الذين تظاهروا في العاصمة بيروت ومناطق متفرقة من البلاد، مطالبين باستقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية.