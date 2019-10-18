تركيا تعلن مقتل وإصابة ثلاثة من جنودها بإطلاق نار قرب الحدود الإيرانية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقتل أحد جنودها قتل وإصابة اثنين آخرين جراء تعرضهم لإطلاق نار عبر الحدود من الأراضي الإيرانية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الحادث وقع قرب مدينة تشالدران الحدودية في محافظة وان شرق البلاد أثناء دورية للجيش"، مضيفة أن "المصابين تعرضا لجروح خفيفة".

وجاء الهجوم عقب أيام من إطلاق تركيا عملية "نبع السلام" العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، والتي وافقت أنقرة على تعليقها أمس الخميس.