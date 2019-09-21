رئيس مجلس الأمة الكويتي يودع أمير البلاد في أمريكا

ودع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمس الجمعة، في مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر الديوان الأميري الكويتي في وقت سابق، أن أمير البلاد صباح الأحمد الصباح دخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوص الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يحدد الديوان الموعد الجديد للقاء، وأشار إلى أنه سيحدد لاحقا.

ووصل الأمير صباح الأحمد عصر الاثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.

وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من شهر أغسطس، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصا طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض.