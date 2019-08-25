اعتداء اخر على عراقي وزوجته في ايران.. هذا ما حدث بالتفصيل

اقدمت مجموعة من الايرانيين، على الاعتداء بالضرب على عراقي وزوجته في مدينة مشهد الايرانية قبل يومين، فيما تحدث شقيق المعتدى عليه عن تفاصيل الاعتداء.

وقال المواطن العراقي "محمد عيدان" شقيق المعتدى عليه "حيدر عيدان" في حديث صحفي ، إن "شقيقي توجه قبل 21 يوما مع زوجته الى ايران لاجراء عملية بصر لزوجته، حيث اجريت اليها العملية بنجاح"، مبينا انه "بعد الانتهاء من العملية اصطحب اخي زوجته الى احد محال التصوير الفوتوغرافي في مدينة مشهد من اجل التقاط صورة عائلية".

واضاف عيدان وهو من سكنة محافظة كربلاء ان "الصورة لم تكن واضحة ومشوهة، حيث ابلغ اخي صاحب محل التصوير بذلك الامر الذي اثار غضب الاخير وقام بضرب اخي برأسه بواسطة اطار الصورة ما ادى الى حدوث نزف في راسه"،

مشيرا الى انه "عندما حاولت زوجته منع المصور الايراني من الاعتداء على اخي مرة ثانية قام بضربها على عينها التي اجرت فيها العملية ما ادى الى نزفها".

وتابع ان "عددا من الايرانيين القريبين من محل التصوير قاموا بالاعتداء على اخي وزوجته بالضرب"، مشيرا الى انه "عند نقلهما الى المستشفى ابلغ الاطباء اخي بضرورة ان تقوم بعملية جديدة بعد النزف الذي حصل في عينها".

واكد عيدان ان "اخي قام بتقديم شكوى لدى الامن الايراني"، مشيرا الى ان "القنصلية العراقية في مشهد تدخلت وكلفت محام لمتابعة القضية وفتح تحقيق بالحادث".

ويعد هذا الاعتداء هو الثاني الذي يتعرض له عراقيين خلال اقل من اسبوع، فقد تعرضت قبل ايام امراة عراقية من محافظة النجف الى اعتداء من قبل ضابط ايراني في مطار مشهد، فيما اكدت وزارة الخارجية العراقية انها تابعت موضوع المرأة وتم تقديم اعتذار رسمي لها من قبل القنصل الايراني في النجف.