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ابن خاچية ...و...الاستراتيجية ..

42 2019-08-22

ا.د.ضياء واجد المهندس

 

وحيوح شاب عمارتلي، عرف بكنية (ابن خاچية)، وخاچية امراة قوية متسلطة وسيطة اللسان، لا يجرا احد على التعرض لابنها ووحيدها،الذي ربته بعد ان توفى ابوه في صغره..

وحيوح هو كابتن منتخب العمارة، ويعتمد المدرب (تايه معيوف مصخن) عليه كثيرا في التخطيط للعب المنتخب..

وافق نادي برشلونة الاسباني على اللعب على ملعب ميسان الدولي مع منتخب العمارة، وتعهد نادي برشلونة بانه سيقوم بانشاء ملاعب و مدينة رياضية للمحافظة في حال فوز منتخب العمارة ..

قبل المبارة بساعة، اجتمع محافظ ميسان مع المنتخب، وطلب منهم ان يستقتلوا للفوز لكي نحصل على منحة الملاعب و المدينة الرياضية..طلب المحافظ من المدرب (تايه معيوف مصخن )ان يتحدث للفريق عن استراتيجية اللعب للفوز..

قال الكابتن تايه: اخوان، اليوم يومكم، العمارة ومستقبلها الرياضي برقبتكم، قاتلوا حتى تفوزون ..الاستراتيجية عند ابن خاچية..فريق برشلونة ما بيه خير، عندهم ميسي الارجنتيني الگصيرون، وحيوح راح يمسك،ويراقب، ويمنع ميسي من استلام كرة، والباقين عليهم تسجيل الاهدا ..يا جماعة نحن فائزون... بدات المبارة، بعد دقيقتين حصل وحيوح على انذار (كارت اصفر) لاعاقته ميسي ..صاح المدرب تايه: ابن خاچية، لا تضرب ميسي  لا تحصل كارت احمر ويطردوك، عليك تشتيت الكرة. من ٥ كرات  تم تحويلها الى ميسي، تم تسجيل ٥ اهداف على منتخب العمارة، لان وحيوح يدخلها بمرماه محاولا تشتيت الكرة مرة برأسه، ومرة بقدمه، واخرى بكعبه، ومرة بركبته ..

انتهى الشوط الاول، واجتمعوا بالاستراحة،معهم المحافظ الذي سال المدرب تايه: خسرنا لو هناك امل..قال الكابتن تايه: وروح جدي مصخن نفوز، لكن بشرط، نمسك (وحيوح ابن خاچية )، لان ماگو لاعب في برشلونة يهدف علينا حتى الارجنتيني ميسي...فقط،فقط، فقط  وحيوح يسجل اهداف على منتخبنا..الاستراتيجية الجديدة نقسم المنتخب الى قسمين، قسم يمسك وحيوح ابن خاچية، وقسم يسجل اهداف على برشلونة..يا لاعبو ميسان، نريد عشرين هدف فقط، لان عيب نخسر ونحن نلعب بملعبنا  بين جمهورنا...

ابتدا الشوط الثاني، وبعد عشر دقائق سجل فريق برشلونة ٥ اهداف بواسطة اللاعب  الدولي وحيوح ابن خاجية من تمريرات خاطئة..هرب المدرب تايه معيوف مصخن خارج الملعب الى چايخانة العمالة وسط العمارة يندب حظه، ويفكر ما سيفعله الجمهور الميساني به..

بعد نصف ساعة، سمع المدرب اطلاقات نار كثيفة في كل العمارة، فرحانين بالفوز على نادي برشلونة الاسباني بنتيجة  ٤٠ مقابل ٢٠ هدف لبرشلونة سجلها وحيوح ابن خاچيةً..

اخذ منتخب العمارة يدور في شوارعها يحمل كاس الفوز..

سال المدرب تايه المحافظ: كيف فزنا؟!، اجاب المحافظ: شرب ميسي ماء من قنينة الماء وتمضمض، وبصق على الارض..و طلعت عليه الفريجات (ال  يتفل على الگاع احنه نطمة)، وطلعوا وياهم العبودة والبو محمد والبهادل والبيضان والسودان و الحمران و لتمايمة و وووو، اخذ الفريق عطوة بالمبارة ١٠ دقايق، وفصلناهم.

الفصل كان  اعتبارهم خسرانين ب ٤٠ هدف  لمنتخب العمارة الكاس، بس طيحنا لهم المدينة الرياضية..سالت المحافظ: كان بدل المدرب اللاعب المعجزة  وحيوح ابن خاجية..

قال المحافظ: لو بدلنا وحيوح،كان خاچية فلشت المحافظة علينا ...

تذكرت هذه الطريفة، في نقاشي مع زملائنا الخبراء حول ما ألت اليه استراتيجية التعليم العالي ٢٠١٢-٢٠٢٢ والذي اشرف عليها د.صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء، لاننا لم نجد تقارير مراقبة او استمارات تدقيق او قاعدة معلومات عن مخرجات المشاريع، وبيانات تطبيق المشاريع، او لوائح تصحيح و معالجة الاخفاقات و التلكوءات، و نسب الانجاز في كل جزء من المشاريع و من اجمالي الخطة الاستراتيجية ..

بالرغم من المشاريع تجاوزت ١٧٨ مشروع و تم صرف مبالغ عليها ايفادات بمبلغ ٢ مليون دولار كما قال د.صالح المطلك في احد لقاءاتي معه، كما تكفلت الوزارة بندوات و ورش..الان، علمنا ان الوزارة تعد العدة لاستراتيجية ٢٠٢٠-٢٠٣٠ دون تقييم الاستراتيجية السابقة ..

سنكتب حول الاستراتيجية التعليمية في العراق واشكالياتها ، ليستفيد منها ملاكات الوزارة ..

اللهم اهد ولاتنا لصلاح امرنا ...

وارهم الطريق المستقيم ليسلكوه...

ويعرفون الحق و يتبعوه..

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