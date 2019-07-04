الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
الحشد الشعبي يعلن مقتل ثلاثة ارهابيين من "داعش" في وادي حوران
وكالة انباء براثا
77
2019-07-04
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي يعلن مقتل ثلاثة ارهابيين من "داعش" في وادي حوران
الإعلام الامني تعلن اعتقال مطلوب نقل اكثر من 15 ارهابيا في الانبار
وزير الدفاع الإيراني يدعو نظيره العراقي لزيارة طهران
رئيس جنايات القادسية يكشف عن مواجهة ثلاثة مسؤولين بالمحافظة احكاما بالسجن
الكريطي يؤدي اليمين القانونية عضوا في مجلس كربلاء بديلا عن الخطابي
الدفاع: قائد عمليات البصرة تحدث بشكل شخصي مع احد الإعلاميين
التعليم العالي تقرر منح خمس درجات للطلبة الراسبين والمكملين
اعتقال ثلاثة متهمين بالنزاع العشائري في الفضيلية
الحج تحدد موعد انطلاق اول رحلة جوية نحو الديار المقدسة
الحلبوسي يدعو المجتمعين في باكو الى التصويت لأن تكون بابل على لائحة التراث
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
رئيس الوزراء يصدر أمراً ديوانياً مهما خاصاً بالحشد الشعبي
493
سرايا السلام تعلن التزامها الكامل وتطبيقها الفوري لامر الصدر
391
الشيخ الصغير يشكر السيد رئيس الوزراء على قراره الميمون بدعم وتقوية الحشد الشعبي من خلال اكمال التوصيف القانوني والتنظيمي لوحداته
390
الشيخ قيس الخزعلي : قرار رئيس الوزراء خطوة بالاتجاه الصحيح
389
كتائب حزب الله تعلق على القرار الحكومي بشأن الحشد الشعبي
387
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3125
يورو
1351.35
الجنيه المصري
71.89
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
1694.92
دينار كويتي
4000
ليرة لبنانية
0.79
ريال عماني
3125
ريال قطري
327.87
ريال سعودي
318.47
ليرة سورية
2.32
دولار امريكي
1190.48
ريال يمني
4.77
التعليقات
امنه
: السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع
:
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
شاكر
: تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ...
الموضوع
:
المعارضة بين اليأس والردة..!
Shaker
: أشك برأيك هل المحافظ من جماعتكم لان كل الادله ضده ليش واقف مع المحافظ اتقوا الله هذه ...
الموضوع
:
كيفما يكون مجلس المحافظة يكون المحافظ..!
علي بهاء سرحان الزبيدي
: السلام عليـكم دولة رأيس الوزراء المحترم انا من عوائل الشهداء انا لم احصل اي مكافاه بخصوص اشتشهاد ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
عبد الناصر
: هل فيه فائده اي يعني ربا ...
الموضوع
:
مصرف الرشيد: 200 مليون دينار سلفة لشراء سكن عبر النافذة الاسلامية !!! والمستفادون منه حماية رافع العيساوي وموظفوا المالية
السيده فريال رضا رزوقي
: السلام عليكم اخوان وتقبل الله طاعاتكم رحم الله والديكم عندي سوءول اريد جوابه من حضرتكم اني قدمت ...
الموضوع
:
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فتحيه الوسواسي
: الساده امانة بغدد المحترمين السيده الفاضله الامينه المحترمه تحيه طيبه ارسل رسالتي هذه اليكم وكلي امل بان ...
الموضوع
:
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
ابو علي الحلو
: هؤلاء البعض الشنيعة اخزاهم الله المحسوبين على الشيعة لا يقل خطرهم عن خطر اولئك المتربصين بالدولة الإسلامية ...
الموضوع
:
لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!
philip mansour
: ما هو مضمون قانون التقاعد رجاء ...
الموضوع
:
عندما تغلب البلاغة الحكمة ...
ابو ملاك الموسوي
: بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الساده عمامي افتخر تاج راسي ...
الموضوع
:
الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق
فيسبوك