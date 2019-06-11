مفاهيم شبابية                  (١٠)      تعريف اللادين

لسماحة السيد صدر الدين القبانچي
تحدثنا في الحلقة التاسعة عن الدين الجاذب والدين الطارد ، ولنتحدث الان عن اللادين ماهو ؟
١- اللادين يعني التقدم في مسالك الحياة الموحشة بدون صاحب ولا دليل ( الهي ما اوحش الطرق على من لم تكن دليله )
٢- اللادين يعني حياة بلا مستقبل ولا هدف ( وقالوا ماهي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيى وما يهلكنا الا الدهر )
٣- اللادين يعني تحلل من عبودية الرحمن وغرق في عبودية الشيطان ( ومن يعشُ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين )
٤- اللادين يعني حياة ليس فيها طعم الحب ولا لذة الحديث مع المحبوب ( وهل الدين الا الحب )
٥- اللادين يعني معركة بلا حماية (ذلك بان الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم )
٦- اللادين يعني ضحك قليل يعقبه بكاء طويل (فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا )
٧-اللادين يعني قلق دائم لا يعرف الاطمئنان (الا بذكر الله تطمئن القلوب )
٨- اللادين يعني إنسان خاسر في الدنيا والاخرة ( خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين- )
٩- اللادين يعني إنسان بلا هدف ولا معنى ولا قيم ( ان هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلا )
١٠-اللادين يعني قطيعة عمياء مع الكون والطبيعة والمجتمع (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور )
٠٠٠٠٠٠٠٠
ربنا لا تُزِغ قلوبنا بعد اذ هديتنا
صدر الدين القبانچي
٦/ شوال/١٤٤٠ هـ
https://telegram.me/buratha