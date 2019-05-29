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السيد الخامنئي: ايران لن تتفاوض على قدراته العسكرية


أكد قائد الثورة الاسلامية في إيران سماحة اية الله السيد علي الخامنئي، الأربعاء، أن بلاده لن تتفاوض على قدراتها العسكرية، فيما أشار إلى أن إيران ستستخدم الضغوط العسكرية إذا اقتضى الأمر.

وقال سماحته في كلمة  إن "ما يقصدونه من الدعوة الى التفاوض هو التفاوض مع اميركا إلا اننا قلنا لن نتفاوض معها اذ لا جدوى من التفاوض".

وأضاف أن " إيران لن تتفاوض على ثوابت الثورة ولن تتفاوض على قدراتها العسكرية".

وأشار سماحته ، إلى أن "الأميركان يستخدمون الضغط كاستراتيجية والتفاوض تكتيكاً"، مؤكداً أن "سبيلنا الوحيد هو مواجهة الضغوط الأميركية بأدوات الضغط التي نمتلكها وهي ليست عسكرية كما يروجون لها".

وأوضح أنه "مما لا شك فيه سنستخدم الضغوط العسكرية أيضاً اذا اقتضى الأمر".

 

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