إحالة المفتش العام لأمانة بغداد الى محكمة غسيل الأموال

اصدرت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال في العاصمة بغداد، قراراً بإحالة المفتش العام لأمانة بغداد، سجاد علي معتوك الجابري، الى محكمة جنايات الرصافة لمحاكمته وفق احكام المادة (307 ق.ع.ع).

وقال مصدر مطلع إن "المحكمة أصدرت القرار، بعد أن أجرت كافة التحقيقات التي تدين المتهم لإجراء محاكمته وفق القانون، حيث نصت المادة 307 ان (كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار)".

وأضاف المصدر، أنه "من خلال سير التحقيقات التي جرت من قبل هيأة النزاهة ومحكمة تحقيق الرصافة مع المفتش العام لأمانة بغداد سجاد معتوك قد ثبت أن الاخير متورط بقضايا فساد اداري ومالي واحيل بموجبه الى محكمة جنايات الرصافة لمحاكمته وفق القانون".