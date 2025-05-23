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بريطانيا تدرس استخدام الإخصاء الكيميائي الإلزامي لمعاقبة بعض المعتدين جنسيا


أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، أن المملكة المتحدة تدرس جعل الإخصاء الكيميائي إلزاميا لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية لتقليل خطر العودة إلى الجريمة وتخفيف الاكتظاظ في السجون، إذ يستند هذا المشروع وهو لا يزال في مرحلة الاختبار، إلى تجربة أُطلقت عام 2022 في العديد من السجون في جنوب غرب إنكلترا، حيث يتم تقديم العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية على أساس تطوعي.

ويعد الاقتراح أحد الخيارات المدرجة في تقرير مستقل نُشر، أمس الخميس، بشأن أحكام المجرمين، لفتت تقديراته إلى أن البلاد ستعاني نقصاً مقداره 9500 مكان في السجون بحلول بداية عام 2028.

كما ذكرت محمود أمام أعضاء البرلمان إن "التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية"، مضيفة: "سأمضي قدماً في تطبيق النظام على المستوى الوطني، والذي سيبدأ في منطقتين وسيغطي عشرين سجناً. وأدرس إمكان جعل هذا النظام إلزامياً". 

لكنها قالت إن "العلاج النفسي سيظل ضرورياً، خصوصاً بالنسبة للجناة الذين يتصرفون من منطلق الحاجة إلى السلطة أو الهيمنة أكثر من الرغبة الجنسية".

كذلك أكد الناطق باسم رئيس الوزراء، كير ستارمر، أن "الأدلة العلمية واضحة على أن العلاجات الكيميائية يمكن أن تكون فعالة في معالجة المجرمين الخطرين، ولهذا سنوسع نطاق استخدامها".

وفي 31 آذار 2025، كان هناك 14863 شخصاً يمضون عقوبة بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في إنكلترا وويلز، ما يمثل حوالي 21% من نزلاء السجون البالغين، فيما تُعتمد عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية في عدد من البلدان، بينها بولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا والعديد من الولايات الأميركية.

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