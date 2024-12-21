ارتفاع حصيلة ضحايا عملية الدهس في مدينة ماغديبورغ الألمانية إلى 4 قتلى و205 مصابين

ارتفعت حصيلة ضحايا عملية الدهس في مدينة ماغديبورغ الألمانية إلى أربعة قتلى و205 مصابين، حيث أفادت صحيفة "بيلد" بأنه: "بعد الهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، قالت الشرطة إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 41 آخرون بجروح خطيرة. كذلك هناك 86 شخصا آخرين مصابين بجروح خطيرة في المستشفيات، وأصيب 78 شخصا بجروح طفيفة نتيجة للهجوم الإرهابي ".

ودهست سيارة حشد من المواطنين في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ مساء أمس الجمعة. وكان رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت الفيدرالية، راينر هاسيلوف، قد أعلن في وقت سابق عن وفاة شخصين، أحدهما طفل صغير.

وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن المشتبه به طبيب سعودي الجنسية يدعى طالب، يبلغ من العمر 50 عاما، ويعيش في منطقة بيرنبورغ، حيث يعمل في عيادة. يعيش في ألمانيا منذ عام 2006 ولديه إقامة دائمة.