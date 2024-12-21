صحيفة كورية تصف الولايات المتحدة "بإمبراطورية الشر"

نشرت صحيفة "نودونغ سينمون" التابعة لحزب العمال الكوري الشمالي أن تاريخ الولايات المتحدة مليء بالحروب في جميع أنحاء العالم، ووصفتها بإمبراطورية الشر.

وأضافت الصحيفة تعليقا على المفاوضات الثلاثية التي عقدت في طوكيو بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بتاريخ 11 ديسمبر الجاري، حيث بحثت الأطراف طرق تحقيق السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قائلة: "المشكلة تكمن في أن "السلام" الذي يتحدثون عنه ليس سلاما حقيقيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تساوي بين "الدول المناهضة للإمبريالية والأنظمة الخطرة وتطالبها بالامتثال لقواعد خاصة تسمح لها بتقييد تنمية سلطة الدولة والنفوذ السياسي للدول المستقلة".

وتابعت: "حقيقة أنهم يدعون إلى السلام هي في حد ذاتها إهانة للسلام، فتاريخ الولايات المتحدة مليء بالحروب في كل ركن من أركان العالم، وترتبط سياستها الخارجية بالشر المستمر المتمثل في غزو البلدان الأخرى وتدمير السلام والأمن".

وتابعت الصحيفة: "إن الولايات المتحدة هي إمبراطورية الشر التي تدمر السلام على كوكب الأرض، وهي دولة مارقة، فيما تتحمل اليابان وكوريا الجنوبية العميلة مسؤولية لا تقل عن ذلك باعتبارهما متعاونتين مع الولايات المتحدة".

وفي الختام وصفت الصحيفة كوريا الجنوبية بأنها "القوة الضاربة" للنزعة العسكرية والعدوان الأمريكي، أما اليابان فبفضل اتفاقياتها مع الولايات المتحدة، ستقدم المساعدة العسكرية للجيش الأمريكي في حالة غزو دولة ثالثة.

وفي ذات السياق، ذكر المتحدث باسم الخارجية في كوريا الشمالية في الـ19 من ديسمبر إن التعاون بين الدول المستقلة بمن فيها بيونغ ينغ وموسكو أثبت فعاليته في تحقيق توازن القوى بهدف كبح الولايات المتحدة والحفاظ على السلام.

كما أعلنت الخارجية الروسية في الخامس من ديسمبر دخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية والدفاع المشترك مع كوريا الشمالية حيز التنفيذ، لبناء نظام أمني غير قابل للتجزيء في شمال شرق آسيا والمحيط الهادئ.