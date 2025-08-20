كتائب القسام تعلن عن تنفيذ عملية استهدفت جنود الاحتلال في قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام اليوم الأربعاء، تنفيد عملية على موقع مستحدث لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرقي مدينة خانيونس، فيما قالت وسائل إعلام عبرية، إن ما لا يقل عن 14 عنصراً من المقاومة حاولوا مهاجمة موقع للجيش في قطاع غزة، واختطاف جنود، واصفة الحدث بـ"المباغت" و"الاستثنائي".

وفي تفاصيل العملية، قالت كتائب القسام في بيان نشرته عبر قناتها على تليغرام، إن قوة مكونة من فصيل مشاة اقتحمت "موقعاً مستحدثاً للعدو" في خانيونس، واستهدفت عدداً من دبابات الحراسة من نوع "ميركافا 4" بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105".

وبحسب بيان كتائب القسام، فإن المقاتلين استهدفوا عدداً من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال بـ6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة، وأضاف البيان: "اقتحم عدد من المجاهدين المنازل وأجهزوا بداخلها على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية".

كذلك أعلنت كتائب القسام قنص قائد دبابة ميركافا 4، وإصابته إصابة "قاتلة"، واستهداف المواقع المحيطة في مكان العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع وصول فرق الإنقاذ والنجدة، قبل استهداف الموقع نفسه بذات القذائف لتأمين انسحاب المقاومين.